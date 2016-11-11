Нардепы хотят поручить правительству прекратить участие Украины в органах СНГ

Об этом говорится в проекте постановления «О правовом статусе Украины в Содружестве Независимых Государств» (№5377), зарегистрированном в Верховной Раде.

Авторами проекта являются народные депутаты Дмитрий Добродомов, Богдан Маткивский и Олег Мусий (все внефракционные) и Андрей Антонищак (фракция "Блока Петра Порошенко»).

В проекте постановления отмечается, что позиция относительно участия в конвенционных органах определяется Кабинетом министров Украины.

Также депутаты предлагают поручить правительству прекратить деятельность Постоянного представительства Украины при СНГ в г. Минск.

Кроме того, проектом постановления предусмотрено прекратить действие постановления Верховной Рады от 3 марта 1999 года № 463-XIV «О присоединении Верховной Рады Украины к Соглашению о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств».

Также предлагается отозвать полномочия парламентской делегации Украины и не делегировать представителей Украины в Межпарламентскую ассамблею СНГ.

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Авторы проекта постановления отмечают, что в течение двух последних лет на территории Украины фактически идет война с Российской Федерацией. Напоминается, что российским агрессором были незаконно захвачены административно-территориальные единицы Украины – Автономная Республика Крым и г. Севастополь, части Луганской и Донецкой областей, незаконно и преступно, с нарушением всех международных стандартов по соблюдению прав человека и уважению суверенитета государства как полноправного субъекта международных отношений создается хаос на территориях частей Луганской и Донецкой областей с присутствием официальных вооруженных формирований Российской Федерации.

«Учитывая вышесказанное и с целью разрыва политических отношений Украины со страной-агрессором, со страной, которая пренебрегает и попирает любые международные договоренности, необходимо на государственном уровне отменить участие Украины в органах СНГ, принимая во внимание, что Украина не подписала Устав СНГ, не является его стороной, а следовательно не является членом СНГ, а имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ», - говорится в проекте постановления.