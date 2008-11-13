Кучма видит двух человек, которые могли бы рулить Верховной Радой

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что председателем Верховной Рады Украины мог бы стать народный депутат Иван ПЛЮЩ (фракция НУ-НС) или лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации, сложившейся в парламенте в связи с отставкой председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Нужно избирать председателя ВР, посмотреть такого человека, который не имел бы никаких будущих притязаний ни на премьера, ни на Президента, и в спокойной обстановке пережить может даже и президентские выборы. Или хотя бы, чтобы немного ситуация в экономике успокоилась. А такие люди в парламенте есть. В первую очередь – Иван Степанович ПЛЮЩ. Чем на сегодняшний день не менеджер, который имеет поддержку в первую очередь “Нашей Украины” и имеет поддержку “регионов”, потому что там также есть друзья, простите. И хоть некоторое время поработать в нормальном режиме”, - сказал, в частности, Л.КУЧМА.

В то же время, по его словам, если в парламенте создастся какая-то другая коалиция, так “есть же такие профессионалы, как ЛИТВИН, есть и другие люди”.

Относительно ситуации в парламенте экс-президент отметил: “По моему мнению, но я далек от парламента и власти в целом, сегодня нужно остановиться с точки зрения, что в условиях такого кризиса предпринять какие-то шаги, в том числе и кадровые, которые, в первую очередь, успокоили бы людей. Потому что люди сегодня не верят, они же смотрят - что в парламенте происходит. И я не верю абсолютно, мне стыдно за такой парламентаризм. То одна сила блокирует, то другая сила блокирует. Простите, это же ужас. Если председатель парламента написал заявление, и не дают проголосовать – так вы делайте, чтобы голосов не хватило, если у вас есть коалиция или что-то”.

В то же время сегодня досрочные парламентские выборы Л.КУЧМА считает “абсолютно нецелесообразными”. “Потому что несвоевременно”, - сказал он, добавив: “А время, может, и придет такое - к лету, или к весне”.

Справка УНИАН. Вчера, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

С.ПЛЮЩ уже занимал должность председателя ВР в 1991-1994 годах.

В.ЛИТВИН был председателем ВР в 2002-2006 годах.