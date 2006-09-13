Кушнарев пугает Нашу Украину войной

Народный депутат Украины, член Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ прогнозирует начало “войны на взаимоуничтожение”, если большинство депутатов из фракции “Наша Украина” не проголосуют за вхождение в коалицию.

Об этом он заявил в интервью газете “Известия в Украине” (№9 от 13 сентября 2006 г.).

По словам Е.КУШНАРЁВА, если в “Нашей Украине” не будет большинства, которое проголосует за вхождение в широкую коалицию, то “начнется болезненная, изнурительная борьба за присоединение к коалиции на индивидуальной основе”.

Он отметил, что в случае, если во фракции “Наша Украина” за вхождение в широкую коалицию проголосует 40 человек, а при этом 39 будут против, фракция станет участником коалиции. По мнению члена Партии регионов, выбор остается за “Нашей Украиной”. “Партия регионов и так идет на компромиссы, но это может быть до каких-то разумных пределов, а отступаться от своих программных принципов мы не намерены”, - сказал он.

По мнению Е.КУШНАРЁВА, процесс вхождения “Нашей Украины” в широкую коалицию будет непростым и тяжелым.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября один из лидеров «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО заявил, что блок «Наша Украина» либо войдет в широкую коалицию в полном составе, либо вообще не войдет.

В свою очередь, член фракции «Наша Украина» Владимир СТРЕТОВИЧ убежден, что «Наша Украина» не подпишет соглашение о создании широкой коалиции. В.СТРЕТОВИЧ отметил, что противоречий, которые возникли между участниками переговорного процесса, очень много и «вряд ли они достигнут консенсуса по тем вопросам, на которых настаивает «Наша Украина» и против которых - другие субъекты блока». По его словам, если бы этих противоречий было бы несколько, можно было бы уступить, но там настолько принципиальные вещи, «что вряд ли рабочая группа по расширению коалиции соберется в конце недели».

Е.КУШНАРЁВ сообщил сегодня журналистам в парламенте, что все фракции попросили взять перерыв для изучения перечня разногласий, которые возникли в процессе подготовки нового коалиционного соглашения. После этого, сообщил Е.КУШНАРЁВ, будет продолжена работа над текстом соглашения.

В свою очередь, лидер фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО подтвердил эту информацию и отметил, что рабочая группа соберется ориентировочно в пятницу и будет детально обсуждать проект текста соглашения.