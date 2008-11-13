Депутаты уже наработались

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Следующее состоится во вторник, 18 ноября, в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутатов из 421, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед объявлением перерыва председательствующий первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что решение о проведении следующего пленарного заседания во вторник было согласовано с представителями фракций во время совещания. Это связано с тем, что в Верховную Раду от правительства поступили законопроекты, которые связаны с антикризисными мерами, и их необходимо проработать.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что для лучшей подготовки депутаты должны работать в комитетах и фракциях. «Это будет способствовать профессиональной подготовке тех проектов, которые парламент должен рассматривать в соответствии с теми экономическими условиями, которые возникли», - сказал он.