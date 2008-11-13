УСелДП знает, какая терапия нужна финансово-экономической системе

Украинским экспортно ориентированным предприятиям необходимы льготные государственные кредиты и открытие внутренних рынков сбыта. Именно такие меры позволят поддержать реальный сектор экономики в нынешних кризисных условиях. Об этом лидер Украинской крестьянской демократической партии Дмитрий Андриевский говорил с руководителями ведущих предприятий Симферополя в ходе рабочей поездки по Автономной Республике Крым. Главный лейтмотив разговора – государство в условиях мирового экономического кризиса не должно стоять в стороне и обязано поддержать бизнес.

«Сегодня предприятия еще балансируют, теплятся, но уже чувствуется задержка заработной платы. Пока руководители все-таки умудряются выплачивать ее, пусть и в 2-3 захода. Многие симферопольские предприятия, которые держали свои средства в «Проминвестбанке», вообще очутились в трудном положении. Но то, что сегодня происходит с банками, это цветочки, по сравнению с тем, что уже в ближайшие месяцы ожидает реальный сектор экономики», - отметил во время встречи генеральный директор завода «Селма» Григорий Павленко.

В свою очередь, Председатель УСелДП пообещал уже в ближайшие дни затронуть вопрос поддержки реального сектора экономики на наивысшем уровне. «Государству нужно ослаблять льготный пресс, ведь кризис производства может вызвать массовую безработицу. Это, в свою очередь, повлечет за собой кризис потребления, за которым может пойти на дно вся украинская экономика. Мы знаем, какая терапия нужна финансово-экономической системе. Но для этого руководить страной должны не политики-популисты, а профессионалы», - отметил Андриевский.