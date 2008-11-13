Мост между Крымом и Кубанью уперся в вопрос о границе

Вопрос строительства транспортного перехода через Керченский пролив не продвигается из-за замечания Министерства иностранных дел Украины, заявляет председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО сообщил журналистам, что все министерства, кроме украинского внешнеполитического ведомства, согласовали вопросы строительства моста через Керченский пролив.

«Все технические вопросы строительства моста решены, есть проблемы делимитации границ России и Украины, сегодня на уровне Министерства иностранных дел Украины есть одно замечание. Остальные министерства согласовали вопросы строительства перехода через Керченский пролив», - сообщил крымский спикер.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что не видит проблемы в установлении границ, потому что переход через Керченский пролив «вообще-то не меняет существенно государственную границу между Россией и Украиной». «Но Министерство иностранных дел написало замечание, поэтому мы не можем дальше двигаться в этом направлении (строительства моста – УНИАН)», - сказал глава крымского парламента.

Он сообщил, что Крым попросит «комиссию Ющенко-Медведев» рассмотреть данный вопрос на своем заседании. «Мы просим, чтобы комиссия Ющенко-Медведев рассмотрела на своем заседании этот вопрос и дала рекомендации своим министерствам или кабинетам министров Украины и Российской Федерации совместно включиться в реализацию этого проекта», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации Совета министров Крыма, переход «Керчь-Кубань» сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край РФ в среднем на 450 километров.