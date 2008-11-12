В парламенте сломали систему «Рада»: объявлен перерыв

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на полчаса из-за вывода из строя системы «Рада». Перерыв будет продолжаться до 11.53.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время народные депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну ВР, а президиум ВР блокируют депутаты от фракции Партии регионов.

Кроме того, часть депутатов от БЮТ продолжают находиться на третьем этаже ВР в помещении, где находится электронная система для голосования «Рада». Там же находятся и несколько депутатов от Партии регионов.

Драка, которая возникла между «регионалами» и БЮТовцами сразу же после того, как депутаты БЮТ проникли в помещение, где находится система «Рада», прекращена.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отстранила Председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний на два дня.