Ющенко отвергает возможность возобновления коалиции БЮТ и НУ-НС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает единственными выходом из политического кризиса, который возник в страны из-за распада в сентябре этого года коалиции БЮТ и НУ-НС, проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в среду.

В.ЮЩЕНКО обвинил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в создании политического кризиса из-за ее якобы попытки создать более широкую коалицию с Партией регионов.

«Есть только одна возможная реакция на вызванный премьером перманентный кризис в нашей стране – это проведение новых парламентских выборов», - сказал украинский Президент.

В.ЮЩЕНКО также отверг возможность возобновления работы коалиции БЮТ и НУ-НС.

«Сегодня нет возможности возврата к старой коалиции», - заявил он.

Президент Украины не назвал журналистам дату планируемых выборов, сказал только, что они не будут проводиться во время Рождественских праздников.

Он отметил, что средства на финансирование выборов должны быть заложены в бюджет на 2009 год.

В.ЮЩЕНКО также высказал мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО своим стремлением создать коалицию с Партией регионов хотела изменить стратегическую цель интеграции Украины с Европейским Союзом в пользу более активного сотрудничества с Россией.

«В Украине продолжается дискуссия, в каком направлении должно двигаться наше государство. Возвращаться к прошлому или двигаться в сторону Европы? Собственно эта дилемма привела к распаду предыдущей коалиции, когда один из наших союзников (БЮТ) попытался создать новую большую коалицию, желая изменить курс, которым продвигалась наша страна...», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО находился 11 ноября в Польше с визитом для участия в торжествах по случаю 90-й годовщины восстановления независимости польского государства.

В рамках визита он дал интервью иностранным СМИ, среди которых, кроме польских, был представитель французского информационного агентства AFP.