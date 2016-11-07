Нардеп Новинский отказался пока возвращаться в Украину - СМИ

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский,которого ГПУ планирует привлечь к уголовной ответственности, заявил, что вернется в Украину на день позже – во вторник, передает УП со ссылкой на слова Новинского.

По словам Новинского, он прилетит завтра в Украину днем.

"Во вторник прилечу. Где-то между первым и вторым часом дня приземлюсь в Жулянах. Можете приехать убедиться. Все эти глупости по поводу "прилетит-не прилетит" разгоняют исключительно для того, чтобы отвлечь от действительно важных вещей. Конечно, прилечу", – сказал он.

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Напомним, что в четверг Новинский заявлял, что прилетит в Украину в понедельник.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Новинский вылетел на своем самолете в Грецию.

3 ноября, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского. В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.