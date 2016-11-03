Комитет ВР рассмотрит представление ГПУ по Новинскому не ранее, чем через неделю – нардеп

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил председатель комитета Павел Пинзеник.

Он отметил, что еще не получил текст представления ГПУ.

"Прикинем по срокам: он (Луценко - ред.) выставил на Facebook, значит оно ко мне придет до конца недели. Скорее всего через неделю - на пленарную", - сказал Пинзеник.

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"Технология очень простая: получает Представление Верховная Рада, после того Новинскому 5 дней на объяснения, он дает объяснение, назначаем заседание комитета... Сами посчитайте, получается как раз где-то неделя - на следующую пленарную", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.