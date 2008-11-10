ВР не получала от ГПУ документов на снятие неприкосновенности - спикер

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Верховная Рада не получала от Генеральной прокуратуры никаких представлений о снятии депутатской неприкосновенности из ряда парламентариев, которые якобы причастны к контрабандной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании Согласительного совета парламента.

«В адрес председателя ВР не поступило ни одного представления от Генеральной прокуратуры Украины», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он добавил, что в случае получения таких документов парламент рассмотрит их в соответствии с процедурой.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о наличии информации о противоправной деятельности двух народных депутатов, из которых один - бывший, которые упоминаются в материалах дел о контрабанде.

Он дал понять, что народные депутаты, причастные к деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят в состав парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.