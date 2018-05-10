Послание Медведева – российский ответ Обаме

Это было сплошное антиамериканское дежавю... Забавно, когда говорят, что между Медведевым и Путиным пробежала черная кошка... Президент все согласовал со своим бывшим куратором из КГБ...

Видно неслучайно дважды переносилась дата ежегодного послания президента России Дмитрия Медведева Государственной думе. Вышло так, что именно 5 ноября стало известно об избрании президентом США темнокожего реформатора Барака Обамы. Вольно или невольно – но послание почти ровесника новоизбранного лидера Соединенных Штатов Дмитрия Медведева стало „российским ответом Бараку”. Мол, и у нас есть молодой реформатор (хоть и белокожий), и нас есть динамика общественного и экономического развития, новое мышление и очистка общества. А еще мы, обновленные, могучие и грозные, так что берегись, проклятый Пентагон, со своими ракетами...

Вместо этого автору 85-минутное (!) послание, которое с помпой, под „бурные овации” (35 раз) зачитал своим безэмоциональным и малообертональным голосом Дмитрий Медведев, напомнило „бородатый” анекдот советских времен. О раскачивании зашторенного поезда, который стоит на месте с громким объявлением остановок. В данном случае тоже наблюдалось яркое мигание семафоров, испускание целых туч пара с пронзительными свистками, а также громкие заверения в невероятном удовольствии со стороны пассажиров. То есть депутатов Госдумы.

Пройдемся хотя бы по основным моментам бесконечного послания Медведева.

Во внешнеполитическом блоке – сплошное антиамериканское дежавю. Проклятые американцы натравили жестоких грузинских агрессоров на несчастных южных осетин, развязали ужасный мировой экономический кризис, ставят ракеты в Чехии и Польше. Вероятно, нацелились на Кремль. Но хватит моноцентричного мира, он теперь будет полицентричным, Россия с Кавказа не уйдет, зато разместит в Калининграде свои ракетные комплексы „Искандер” и уверенно возьмет на мушку и американскую ПРО в Европе, и американские корабли в Черном море. Конечно, живо припоминается: проклятые американцы натравливают еврейских агрессоров на палестинцев и разворачивают „звездные войны”, а потому Москва спустит под воду здоровенные субмарины „Тайфун” с ядерными ракетами и нацелит их точно на статую Свободы... Воистину по Экклезиасту: „Нет ничего нового под луной...” И под кремлевскими звездами – тоже.

А какими „свежими” были призывы Медведева к жесткой борьбе с коррупцией и бюрократией! Президент РФ открыл для себя и для собравшихся тот позорный факт, что бюрократия, оказывается „пытается влиять на суды и вмешиваться в избирательный процесс”. И потому ей нужно надавать по загребущим лапам. Бурные аплодисменты. Российский политолог Александр Ершов, работающий на „Единую Россию”, иронически назвал сам тезис Медведева „прекрасным”, но отметил, что „поки не ясно, как разделять бюрократическое и партийное вмешательство”. „Хочется верить, что люди в зале, зааплодировавшие после этих слов, не являются бюрократами”, – иронично добавил петербургский эксперт. Как отметил еще один известный российский эксперт, президент фонда ИНДЕМ Григорий Сатаров, „о борьбе с коррупцией – часть, которую я ждал с нетерпением из профессионального любопытства, – были сказаны лишь самые общие слова. Проблемы рейдерства и торговли местами в правительстве были начисто забыты”. Очень демократично прозвучал призыв Медведева к судебной системе не злоупотреблять арестами и тюремными сроками. Сразу вспомнился Ходорковский – в клифту и за решеткой. Еще президент РФ заявил, что „любые попытки разжечь социальную и междунациональную вражду в России будут жестко пресекаться”. Ну, с междунациональной все понятно – достаточно посмотреть, как московская милиция с „лицами кавказской национальности” ведет себя. То есть – поувольнять всех ментов-шовинистов и набрать новых, толерантных. Тогда и не будут разжигать межнациональную вражду. А как пресечь вражду „социальную”? Видимо, как всегда в России, по Шарикову Полиграфу Полиграфовичу – все отнять и поделить? Тогда и исчезнет неравенство как основа социальной вражды.

Что касается выдвижения кандидатур губернаторов партиями-победительницами региональных выборов – то это, как считают эксперты, приведет к ожесточенной борьбе внутри партии власти. Практически во всех региональных ячейках "Единой России" есть разные группировки. После претворения в жизнь идей Медведева они начнут бороться за право выдвинуть губернатора. В итоге регионы России вернутся к ситуации, от которой так стремился избавиться Владимир Путин, введя несколько лет назад назначение губернаторов. Теперь региональные элиты, желая править областями, должны идти в "Единую Россию", что, конечно, не добавит импульсов политической структуризации государства.

Идеи Дмитрия Медведева о переформатировании Совета федерации тоже далеко не новы: формировать верхнюю палату из представителей региональных парламентов и органов местного самоуправления при отмене ценза оседлости для сенаторов. Почти то же было до 2000 года, когда в состав Совета федерации входили по должности главы отраслей власти в регионах. То есть призыв Медведева стал фактическим признанием неудачи одной из первых политических реформ Путина восемь лет назад.

На первый взгляд, Медведев предложил более демократичную процедуру выборов к Госдуме. Казалось бы, открыта дорогу в парламент так называемым малым партиям для "большего привлечения граждан к политической жизни". Ожидается, что в ближайшем будущем будет отменен денежный залог и смягчены требования к сбору подписей. Более того, по мнению президента, необходимо обеспечить присутствие в Госдуме представителей партий, получивших на выборах от пяти до семи процентов голосов, не преодолев избирательный барьер.

Правда, российские политологи считают, что эти шаги никак не повлияют на реальный расклад сил. "Это хороший манипулятивный ход, – считает Александр Ершов. – Таким способом власть сможет вывести часть партий из оппозиционного лагеря"; "пока нет реальной состязательности между партиями, реальных результатов не будет".

Еще один политтехнолог от „ЕдРа” Алексей Шустов отмечает, что меры, предложенные президентом РФ, не повлияют на вовлечение населения в политическую жизнь. Их эффективность остается под большим сомнением. "Уверенный, что оппозиция заявит о том, что это все игра в демократию, и без по-настоящему свободных СМИ, без развития общественных организаций и гражданского общества все эти реформы надлежащего результата не дадут".

Не следует пропускать и такой светлой и мечтательной идеи Медведева, как „превращение рубля в региональную расчетную валюту”. Что тут сказать? Лучше Салтыкова-Щедрина все равно не получится: „То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль начнут давать в морду”.

Довольно забавно, когда некоторые эксперты начинают всерьез рассуждать о том, что предложение президента РФ ввести ежегодный отчет правительства перед Госдумой означает, будто между Медведевым и Путиным пробежала какая-то черная кошка. По глубокому убеждению автора, все мессиджи из послания Медведева были тщательно согласованы с его бывшим куратором от КГБ. Можно лишь представить себе этот отчет Путина перед сервильным парламентом – просто будет еще одна площадка для пиара российской власти. Не дай Бог, мало децибел будет в овациях в честь небывалого повышения процента жиров в масле, Путин покажет тогда зюгановым-жириновским кузькину мать.

Кстати, журналисты отметили, что выступление Медведева с посланием состоялось не в Мраморном зале Кремля, хотя такая традиция уже сформировалась и именно таким был анонс мероприятия для СМИ. Буквально в канун послания было решено, что российский президент выступит в Георгиевском зале – чуть ли не самом пышном в Кремле. Наблюдатели сразу заметили, что прослеживается определенная тенденция: именно здесь в прошлом году Владимир Путин представил доклад о модернизации России до 2020 года. Тогда Владимир Владимирович обозначил стратегию развития государства. Ежегодное послание – не столь глобальный документ: выступление Дмитрия Анатолиевича, в сущности, лишь конкретизировало те задачи, которые предстоит в краткосрочной перспективе решать, опираясь на «Стратегию-2020», российскому государству и обществу с учетом общемировых политических и экономических изменений и трудностей (в которых, конечно, виноваты США).

Но не все долгое выступление Медведева представляло собой чистый пиарный перформанс. Крылась тут одна вполне конкретная идея, о которой бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров сказал так: „Ощущение, что все это было небольшой дымовой завесой перед тем, как выкатить главное, а именно – увеличение срока полномочий президента и парламента, причем это никак не было мотивировано теми задачами, которые перед этим президент намечал”.

Поскольку представители администрации Медведева поспешили заявить, что продление полномочий президента не коснется самого Дмитрия Анатолиевича, мировая пресса (в частности британская „Фаненшл Таймс”) сделала закономерный вывод: Медведев готовит почву для возвращения Владимира Путина как главы российского государства на следующие 12 лет. После своей каденции.

Вот это, видимо, и станет настоящим ответом России Обаме. Но немного погодя...

Николай Писарчук