Ющенко подчеркивает неизменность европейского курса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает неизменность европейского выбора Украины, который заключается в утверждении демократии, экономическом развитии, присоединении к ведущим международным организациям.

«Мы построили государство, которое имеет государственные институты, отвечающие европейским образцам, и подтвердили европейский и евроатлантический курс нации», – сказал глава государства в интервью итальянскому изданию «Милано Финанца», сообщает пресс-служба Президента.

«Мы должны продолжить демократическое развитие Украины, защиту прав человека, унитарность и стабильность государства. Должны поддерживать развитие государственного языка. Мы должны работать на присоединение к ВТО, интеграцию в Европейский Союз и НАТО», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом, по убеждению Президента, основные задачи, которые в настоящее время стоят перед политической элитой Украины, – это консолидация нации и благосостояние всех слоев населения.

Глава государства также отметил экономические достижения Украины, в частности рост ВВП, который в прошлом месяце составил 9,3%, и улучшение инвестиционного климата. Уже в первом квартале этого года объем инвестиций в Украину возрос в 4 раза, по сравнению с 2005 годом, отметил Президент.