Коалиция будет оранжевой с голубыми полосками

Большинство политических экспертов не исключает создания «помаранчевой» коалиции с участием части депутатов от Партии регионов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что сегодня народный депутат, член «Народного Союза Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ заявил, что в «помаранчевую» коалицию в составе НСНУ, БЮТ и СПУ могут в индивидуальном порядке войти 30-40 представителей крупного бизнеса, которые прошли в парламент по списку Партии регионов.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Возможен ли вариант «помаранчевой» коалиции с участием части депутатов от Партии регионов?».

Так, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ не исключил, что из фракции Партии регионов могут выйти депутаты, однако более вероятным вариантом он считает выход депутатов из «помаранчевой» коалиции.

По его словам, «хотя в украинском парламенте теоретически и возможны любые сногсшибательные комбинации наподобие акробатического цирка-шапито, но на практике первые полгода партии будут пытаться демонстрировать внутреннюю дисциплину. Что касается возможности отхода от Партии регионов большой группы депутатов, то я на месте «нашеукраинцев» на это бы не очень полагался. Во-первых, это было бы возвращением к политике кучмизма, когда в парламенте большинство сколачивалось в неполитический способ (а финансовым или административным давлением). А во-вторых, Партия регионов пока выглядит достаточным монолитом, и есть большие сомнения, что она готова к «самораспаду».

По мнению О.ДОНИЯ «а вот где-то приблизительно через полгода (или во время формирования следующей, второй, коалиции), когда бизнес в каждой из политической сил начнет все больше выходить на первые роли, станут возможны разные пертурбации. Но и тогда более пригодными для процесса выхода из фракции (или «неконсолидированного голосования») выглядят фракции «Нашей Украины» и БЮТ, а не Партия регионов».

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также считает возможным формирование «помаранчевой» коалиции с участием части депутатов от Партии регионов. По его словам, «эту идею нельзя исключать, потому что, насколько я понял, есть основания относительно индивидуального членства по новому регламенту». «Во-вторых, - отметил эксперт, - это расширение формата коалиции: привлечение, скажем так, конструктивной части Партии регионов к сотрудничеству с этой коалицией». По мнению В.ФЕСЕНКО, «эту идею нужно рассматривать, обсуждать и, возможно, включать в комплекс переговорного процесса».

В то же время политолог отметил, что в случае создания такой коалиции будет существовать «структурное противоречие: если Партия регионов остается в оппозиции, а часть ее фактически идет в правительство, или к сотрудничеству с парламентско-правительственной коалицией, то здесь возникает структурно-логическое нарушение политической ответственности, как у представителей оппозиционных политических сил, так и у представителей политических сил, которые взяли на себя ответственность за деятельность правительства». В.ФЕСЕНКО считает, что в таком случае «либо нужно фактически разделяться в пределах Партии регионов, либо все же действовать по политической логике». «Но как предварительный буферный вариант, я думаю, что в принципе это возможно, во всяком разе я бы этого не отрицал, а рассматривал, как определенный вариант политического компромисса», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО также не исключает сотрудничества депутатов из фракции Партии регионов с «помаранчевой» коалицией. По его словам, «теоретически, это невозможно, а практически – возможно. То есть, они не войдут в коалицию, не отсоединятся от Партии регионов, но, по договоренности с руководством фракции Партии регионов в парламенте, будут голосовать за предложения «помаранчевой» коалиции».

По мнению М.МИХАЛЬЧЕНКО, ведь «большой бизнес никогда не может позволить себе быть оппозицией к власти, поэтому он может быть полуоппозицией на словах, а на деле, безусловно, он будет поддерживать инициативы власти до тех пор, пока не увидит, что эта власть закачалась и можно ее сменить».

В свою очередь директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛЕНКОВИЧ считает, что в коалиционное правительство должны войти и представители Партии регионов. «Я за то, что коалиционное правительство должно включать и представителей Партии регионов, но не как представителей крупного бизнеса, а именно как политической силы, за которой стоит немалый процент избирателей. Следовательно, я за большую коалицию с участием Партии регионов и «помаранчевых», но не за договоренность бизнеса за спиной населения. Речь идет не о привлечении бизнеса, а о привлечении той части населения, которая голосовала за Партию регионов. Нельзя это возводить до сепаратных переговоров с бизнесом», - подчеркнул В.МАЛЕНКОВИЧ.