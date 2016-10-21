Заявления Путина относительно "нормандского формата" были фарсом - Елисеев

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает ТСН.

"Сам факт встречи - это уже позитивное событие. Она показала, что все заявления президента России Владимира Путина, которые он делал в августе о том, что никогда не примет участия в этих переговорах, были лишь фарсом. На самом деле он принял участие в этих переговорах, и это уже позитивный сигнал: восстановлен нормандский формат переговоров, который является наиболее весомым механизмом для рассмотрения имплементации Минских договоренностей", - сказал представитель президента.

Читайте такжеПорошенко подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Берлине (полный текст брифинга, видео)

Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

«Украинское предложение сначала поддержали нашими немецкие и французские партнеры и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» были утверждены «нормандским форматом», - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.