Компартия не будет голосовать за антикризисный закон

Фракция Коммунистической партии Украины не будет поддерживать принятия в целом проекта закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«КПУ определила позицию, и не будет поддерживать такой позорный закон», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО отметил, что фракция КПУ голосовала за отдельные поправки к этому законопроекту, которые бы существенно могли его улучшить.

Он отметил, что данный закон не направлен «на защиту граждан и экономики».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что настоящий документ предлагается принять только по требованию Международного валютного фонда.