Россия не готова к разведению сил на Донбассе - Полторак

Об этом он сказал во время встречи со стратегическими иностранными советниками и послами Великобритании, Канады и Литвы, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Мы готовы к выполнению достигнутых договоренностей по отводу войск от линии разграничения, как и были готовы к выполнению предыдущих договоренностей. Но опыт показывает, что любые договоренности с агрессором не стоят даже бумаги, на которой они подписаны», - отметил Полторак. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина надеется на решение проблемы политическим и дипломатическим путем, но это возможно будет сделать только при наличии сильной армии.

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«Мы находимся на марше. Этот марш — в Европу, Альянс и к демократическим ценностям. От вас мы ожидаем помощи во время проведения реформ украинской армии, в частности, чтобы избежать ошибок и минимизировать риски при реформировании», - добавил министр.

В свою очередь стратегический советник от Великобритании сэр Ник Паркер отметил важность отработки алгоритма работы группы стратегических советников. «Помимо изучения документов, нужно работать над построением доверительных отношений, ведь это залог успешной работы команды», - сказал он.

Советник от Литвы Йонас Андришкевичус заметил, что был одним из тех, кто реформировал и создавал вооруженные силы в его стране, и на собственном опыте знает, насколько сложный и длительный процесс ожидает и Украину. «При первой возможности Литва протянула руку дружественной помощи Украине. Мое присутствие в этой команде свидетельствует о важности украинских реформ для Литвы, которая и сейчас ощущает угрозу для Европы и всего мира в целом», — добавил Андришкевичус.