Президент Украины встретился с Королем Норвегии Харальдом V
Президент Украины Петр Порошенко встретился с Королем Норвегии Харальдом V.
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время аудиенции Харальд V отметил историческую важность первого официального визита президента Украины в Королевство Норвегия.
Порошенко поблагодарил Короля за поддержку территориальной целостности Украины и значительную практическую помощь.
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Президент отметил внимание, которое Харальд V лично уделяет ситуации в Украине, что отражено в недавней тронной речи во время открытия нынешней сессии Стортинга Норвегии, в которой было заявлено, что «действия России в Украине являются однозначным нарушением международного права».
Глава государства также отметил важность поддержки со стороны Норвегии реформы в оборонной сфере и модернизации Вооруженных сил Украины.