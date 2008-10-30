Терехин стоит насмерть: Ляпина не протащила строку про выборы

Народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) заявляет, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, который возглавляет Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ), отказался включить поправку о финансировании досрочных парламентских выборов в антикризисный законопроект, который сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЛЯПИНА заявила сегодня журналистам в Верховной Раде.

«На данный момент ТЕРЕХИН не внес предложения, направленные в соответствии с регламентом, в сравнительную таблицу всех поправок», - сказала К.ЛЯПИНА.

Народный депутат считает, что С.ТЕРЕХИН не имел права отказать во внесении соответствующей поправки. «В связи с этим мы уже обратились к председателю Верховной Рады, и будем требовать, чтобы эта поправка была включена», - подчеркнула К.ЛЯПИНА.

Кроме того, К.ЛЯПИНА считает, что комитет по вопросам налоговой и таможенной политики является некомпетентным, поэтому считает необходимым изменить профильный комитет и передать антикризисный законопроект на подготовку ко второму чтению в комитет по финансам и банковской деятельности. «Ведь большинство вопросов относится к компетенции именно этого комитета», - добавила народный депутат. (Как известно, комитет ВР по вопросам финансов и банковской деятельности возглавляет регионал Николай АЗАРОВ - УНИАН)

Справка УНИАН. 29 октября ВР приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Сегодня он должен быть рассмотрен во втором чтении и в целом.