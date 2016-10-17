Зачем Кремлю святой Владимир

Споры вокруг исторического правонаследия Киевской Руси ведутся уже давно. А с тех пор, как в ноябре 2014-го Путин назвал Киевскую Русь российским государством, большинство историков в РФ в духе государственной пропаганды пытаются заменить правду вымыслом…

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о чествовании памяти князя Владимира. Для подзабывших историю, напомним: Владимир Великий, именуемый в народе «Красное солнышко» - сын Святослава Храброго, отец Ярослава Мудрого, креститель Киевской Руси, Великий князь Киевский, правивший в столице почти 40 лет.

28 июля 2015 года, в День памяти великого князя, Порошенко отметил, что именно при Владимире были заложены основы свободной и независимой Украины.

На официальном сайте президента сообщалось, что указ был подписан «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминание о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признание важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации, памяти Владимира Великого – выдающегося государственного и политического деятеля, князя Киевского, создателя средневекового европейского государства Руси-Украины, и в связи с 1000-летием его упокоения, исполняющимся в 2015 году».

28 июля 2015 года, в День памяти великого князя, Порошенко отметил, что именно при Владимире были заложены основы свободной и независимой Украины. Он также подчеркнул, что с принятием христианства князь Владимир не только определил европейское направление Украины, но и способствовал ее духовному и научному развитию и положил основы связи государства со странами Запада.

В этот же день дань памяти «Красному Солнышку» отдал российский правитель, только вот сделал это, как обычно, на собственный лад. Организовав в Кремле банкет на 400 человек, Путин заявил, что киевский князь Владимир положил начало созданию «единой российской нации» и централизованного русского государства. Но на этом трения вокруг личности Великого князя не закончились…

В минувшие выходные на Боровицкой площади в Москве началась установка памятника князю Владимиру. 16-метровую фигуру (без правой руки и креста) доставили к Кремлю из мастерской в Химках. Казалось бы, что плохого в установке памятника, ведь созидать всегда лучше, чем разрушать? Оно-то, конечно, так, если речь не идет об очередной наглой приватизации украинского наследия. А здесь происходит именно это.

Чистосердечное признание российских «деятелей культуры» говорит само за себя. «Памятник символизирует определенную историческую преемственность и неслучайно установлен рядом с Кремлем», – заявил заместитель министра культуры России Александр Журавский.

Но, о каком «опыте» идет речь, если на момент основания Московского княжества (1263 год), Киевская Русь со столицей в Киеве существовала уже сотни лет?!

Такой же идеологии придерживается один из скульпторов проекта, Салават Щербаков: «Проект масштабный, он охватывает всю историю нашей страны — живую, драматичную, и многие смотрят на неё по-разному. Поэтому и к памятнику проявляют особое внимание – видимо, слишком много исторических и политических взглядов здесь пересеклось. Но бесспорно одно: князь Владимир создал нашу страну как православное государство, с тех пор она многое пережила, и многое ещё впереди. Что ж, постараемся опереться на опыт нашей страны и идти вперёд».

Но, о каком «опыте» идет речь, если на момент основания Московского княжества (1263 год), Киевская Русь со столицей в Киеве существовала уже сотни лет?!

К счастью, часть российских историков пока еще не стали жертвами госаппарата, и в состоянии оценивать конкретные факты объективно. К примеру, Ирина Карацуба в интервью «Радио Свобода» назвала историю с памятником «продолжением войны в идеологической сфере». «Вся эта история с памятниками направлена на разжигание войны, которая уже идет, к сожалению, в чем мы повинны перед нашими украинскими коллегами, братьями. Я понимаю, что слово «брат» в Украине сейчас совершенно невозможно произносить [россиянам], и я понимаю почему. Есть такая горькая шутка: «Брат у ворот». И конечно, это продолжение войны в идеологической сфере», – подчеркивает она.

Открытие памятника князю Владимиру назначено на 4 ноября – День народного единства в России. Владимир Путин, вероятно, будет присутствовать на мероприятии лично. И, наверняка, озвучит очередную речь об «уникальности России» и братском народе… Не стоит исключать и попыток в который раз «переосмыслить историю». Так что, запасаемся попкорном.

Ирина Шевченко