Бюджет Киева трещит по швам?

Самый большой за всю историю Киева бюджет трещит по швам. Об этом заявил депутат Киеврады, один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский. Причина этого, по мнению политика, не всемирный финансовый кризис, а непрофессионализм городской власти.

«Команда мэра предлагает очередные изменения в столичный бюджет. Этими изменениями предусматривается сократить на 65,8 млн. гривен расходы на здравоохранение и на 87,1 млн. гривен – финансирование социальной защиты населения», - отметил Андриевский.

Сокращение расходов на медицину и социальную защиту обосновывается недостаточным освоением средств. Возникает вопрос: каким образом осуществлялось планирование и кто должен нести ответственность за то, что столичные финансы перераспределяются в ручном режиме?

По убеждению Дмитрия Андриевского, оставлять больных и социально незащищенных один на один с проблемами недопустимо, особенно в условиях мирового финансового кризиса. Однако городских чиновников это мало тревожит. «Популизм при принятии бюджета-2008 взял верх над профессионализмом. Теперь киевляне почувствуют это на себе», - отметил политик.