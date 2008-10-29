Иван Плющ - про фартового Леню, который канает под дурачка

Блок Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах получит меньше 20%, - так вопреки всем социологическим исследованиям считает народный депутат Иван Плющ.

Свой прогноз политик строит, исходя из результата БЮТ на киевских выборах: "...Юля на Киеве так обожглась, что она до сих пор не отдает себе отчет. Ведь никто из здравомыслящих людей не хотел выборов в Киеве. Только Юля – потому что она проверяла себя на Киеве. И вот когда было это выдвижение, меня спрашивали: вы за кого? Я говорю: трудно мне сказать, за кого. Говорят, Киеву нужен умный мэр. Ну, кто из нас возразит? Конечно, желательно. Потом говорят: нужен сильный мэр. Ну, желательно сильный, только ж не боксер или, там, штангист, а сильный в другом понимании. Но я боюсь (и так интуитивно предсказываю), что будет фартовый Леня в Киеве.

Так оно и вышло. А Юля думала, что будет по-другому".

На вопрос корреспондента "Обкома", в чем заключается феномен "этого фартового Лени, человека, с трудом связывающим три слова", Иван Плющ ответил: "Черновецкий не такой простой. Знаете, в народе есть такое выражение: «Он канает под дурачка». Так вот, Черновецкий «канает под дурачка», а на самом деле он не дурачок (смеется). Он просто хорошо чувствует свою электоральную нишу. И умеет ее использовать. Вот и все".