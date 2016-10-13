Порошенко прокомментировал принятие резолюций ПАСЕ по Украине

Об этом говорится в сообщении главы государства, размещенном в Facebook.

«Приветствую одобрение резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно политических последствий российской агрессии в Украине и защиты против нарушений прав человека на оккупированных территориях», - написал Порошенко.

Глава государства отметил, что ПАСЕ впервые признала Россию страной-агрессором, призвала ее вывести свои войска и прекратить военную поддержку боевиков и четко подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым.

«Это общая победа украинской дипломатии, депутатов Верховной Рады Украины и проукраинской международной коалиции», - считает президент.

Порошенко выразил искреннюю благодарность докладчикам ПАСЕ Кристине Зеленковой (Чехия) и Марилуие Бэк (ФРГ) за поддержку Украины на пути реформ, осуждение российской агрессии и репрессий России против украинских граждан на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.

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Глава государства поддержал призывы ПАСЕ к единению Европы и выработке общей европейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации.

«Считаю преждевременным постановку вопроса о возобновлении полномочий российской делегации в ПАСЕ до полного прекращения российской агрессии и грубого нарушения основополагающих норм международного права, в том числе Совета Европы, а также полного восстановления территориальной целостности Украины», - подытожил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла две резолюции в поддержку Украины: «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», подготовленную докладчиком Бэк, и «Политические последствия российской агрессии в Украине» (сначала называлась "Политические последствия кризиса в Украине"), докладчиком которой выступила депутат от Чехии Зеленкова.

В резолюции «Политические последствия российской агрессии в Украине» ПАСЕ вновь осудила незаконную аннексию Крыма Россией и призвала Москву вывести свои войска из Украины.

В документе под названием «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе и призвала российские власти гарантировать защиту фундаментальных прав и свобод для всех жителей этих территорий.

Кроме того, ПАСЕ утвердила поправку к одной из резолюций по Украине, в которой призвала европейские страны сохранять санкции до восстановления суверенитета Украины.