Порошенко поговорил по телефону с Байденом

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеСША попытаются смягчить позицию Украины по Донбассу - СМИ

«Собеседники обсудили элементы «дорожной карты» по имплементации Минских договоренностей для деоккупации Донбасса. Петр Порошенко и Джозеф Байден согласились, что санкции против России должны быть продлены», - говорится в сообщении.

Во время разговора также был обсужден ход реформ в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент РФ Владимир Путин признал, что «пресловутые санкции» влияют на Россию, главной их угрозой ограничения передачи технологий.