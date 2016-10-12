Порошенко поговорил по телефону с Байденом
19:26, 12 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден во время телефонного разговора согласились, что санкции против России должны быть продлены.
Порошенко и Байден обсудили также ход реформ в Украине / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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«Собеседники обсудили элементы «дорожной карты» по имплементации Минских договоренностей для деоккупации Донбасса. Петр Порошенко и Джозеф Байден согласились, что санкции против России должны быть продлены», - говорится в сообщении.
Во время разговора также был обсужден ход реформ в Украине.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент РФ Владимир Путин признал, что «пресловутые санкции» влияют на Россию, главной их угрозой ограничения передачи технологий.
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