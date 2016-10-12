В АП заявляют об отсутствии коммуникации с администрацией президента России

Об этом он сообщил в интервью «24 канала».

«На сегодня такой необходимости нет», - заявил он, отвечая на вопрос, происходит ли коммуникация с администрацией президента РФ.

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«У нас весь переговорный процесс проходит официально, он достаточно освещается, он проходит в рамках «нормандской четверки» - добавил Райнин.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина по состоянию на 11 октября пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки".

Напомним, по словам посла России во Франции Александра Орлова лидеры России, Франции и Германии проведут встречу в Берлине в "нормандском формате" 19 октября.