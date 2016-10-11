Конкурсная комиссия избрала Горгана председателем Киевской ОГА

Конкурс проводился Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, сообщает Радио Свобода.

Александр Горган победил с большим отрывом. Он получил результат в 18,03 балла, тогда как ближайшая его соперница – председатель Васильковского районного совета и жена советника Виталия Кличко Наталья Баласинович – 14,02 балла.

По стандартной процедуре кандидаты на должность сдали тесты на знание законодательства и прошли собеседования с членами Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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Всего в конкурсе на пост главы Киевской ОГА было 5 финалистов.

Указ о назначении главы ОГА должен подписать президент после согласования Кабинетом министров.

Александр Горган возглавляет Вышгородскую райгосадминистрацию с марта 2015 года. До этого (2005-2010 годы) он был депутатом Вышгородского городского совета IV созыва.

Как сообщал УНИАН, следователи изучают причастность председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука, которого уже уволили, к делу о получении взятки его заместителем.

9 сентября правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс. грн заместителя председателя обладминистрации Киевской области Игоря Любка за беспрепятственное освобождение своей подчиненной в другой государственный орган.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.