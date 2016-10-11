Конкурсная комиссия избрала Горгана председателем Киевской ОГА
Конкурс на должность председателя Киевской областной государственной администрации выиграл действующий председатель Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган.
Конкурс проводился Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, сообщает Радио Свобода.
Александр Горган победил с большим отрывом. Он получил результат в 18,03 балла, тогда как ближайшая его соперница – председатель Васильковского районного совета и жена советника Виталия Кличко Наталья Баласинович – 14,02 балла.
По стандартной процедуре кандидаты на должность сдали тесты на знание законодательства и прошли собеседования с членами Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.
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Всего в конкурсе на пост главы Киевской ОГА было 5 финалистов.
Указ о назначении главы ОГА должен подписать президент после согласования Кабинетом министров.
Александр Горган возглавляет Вышгородскую райгосадминистрацию с марта 2015 года. До этого (2005-2010 годы) он был депутатом Вышгородского городского совета IV созыва.
Как сообщал УНИАН, следователи изучают причастность председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука, которого уже уволили, к делу о получении взятки его заместителем.
9 сентября правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс. грн заместителя председателя обладминистрации Киевской области Игоря Любка за беспрепятственное освобождение своей подчиненной в другой государственный орган.
Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.