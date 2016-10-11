Правительство утвердило план подготовки к Евровидению-2017

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по подготовке к проведению международного песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

По словам первого заместителя министра культуры Светланы Фоменко, документ разработан Министерством культуры во исполнение поручения по подготовке к конкурсу и согласован со всеми заинтересованными органами.

Читайте такжеАласания рассказал, когда будет названо имя участника Евровидения-2017 от Украины«Все замечания, которые были высказаны, были учтены во время доработки», – сказала она.

Как ранее сообщал УНИАН, организационный комитет Евровидения-2017 определился с 5 основными локациями, которые будут использованы для проведения в Киеве песенного конкурса.

В частности, было определено 5 основных локаций: 2 локации - в МВЦ – основная арена и пресс-центр, EuroClub - в БЦ «Парковый», Евродеревня - на Крещатике. Торжества будут проводиться в Мыстецком Арсенале, КГГА или на территории Софии.