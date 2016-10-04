Евровидение-2017: оргкомитет определился с основными локациями для конкурса

"На совещании определили 5 основных локаций: 2 локации будут расположены в МВЦ – основная арена и пресс-центр, EuroClub разместится в БЦ «Парковый», Евродеревню организуем на Крещатике. Место открытия и закрытия песенного конкурса сейчас обсуждается – торжества будут проводиться в Мыстецком Арсенале, КГГА или на территории Софии", - сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

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По его словам, во время совещания также подробно обсудили необходимое благоустройство по каждой из локаций Евровидения, возможность запуска речного трамвайчика, который будет курсировать по Днепру от Почтовой площади к основному месту проведения фестиваля на Левобережной, определили необходимость создания проекта удобных пешеходных переходов.

Согласно сообщению, в рамках подготовки к Евровидению-2017 будет проведен капитальный ремонт основного освещения и дорожного покрытия, создана праздничная иллюминация (на Броварском проспекте, Русановской набережной и моста Метро).

Кроме того, на Крещатике будет создана комфортная зона, где разместится Євродеревня. Для этого будет проведен ремонт дорожного покрытия и отремонтирован фонтан на Майдане Независимости. Также определили изменение организации дорожного движения и обсудили необходимость установки дополнительных светофоров.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на нынешнем песенном конкурсе в Стокгольме.

8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения-2017 450 млн грн.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.



