Украинский консул встретился с Сущенко - представитель омбудсмена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

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Он отметил, что пока о встрече еще не так много информации.

"Минут 20 назад мы получили телефонный звонок от офиса Татьяны Москальковой (российский омбудсмен – УНИАН) с сообщением о том, что в 14.00 был предоставлен доступ нашему консулу, и что общее время встречи был 3 часа", – сказал Чаплыга и добавил, что это время, скорее всего, приведено с учетом времени на вход и выход, а также другие процедуры.

Одновременно он отметил, что "состоялось личное общение Романа Сущенко и нашего консула".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко состоятся в закрытом режиме.