Наша Украина просит СБУ проверить систему "Рада" в Тернополе

Депутаты Тернопольского областного совета от «Нашей Украины» призвали начальника управления СБУ в Тернопольской области Александра РАДЕЦКОГО проверить систему «Рада» Тернопольского облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение они подали в управление СБУ после сессии облсовета, на которой 61 голосом было выражено недоверие председателю облгосадминистрации Юрию ЧИЖМАРЮ. В своем обращении депутаты отмечают, что во время голосования система демонстрировала присутствие депутата от БЮТ Игоря ОЛЬШАКОВСКОГО, которого в действительности в зале не было. Также депутаты заверяют, что не было еще нескольких депутатов, которые фигурировали на табло как голосующие. «Также на время перерыва в зале нами было обнаружено, что ни одна карточка депутата не вставлена в пульт, однако информационное табло показывало наличие трех карточек в системе», - говорится в обращении.

Следовательно, они призвали работников СБУ проверить систему «Рада» на предмет вмешательства посторонних лиц и фальсификации результатов регистрации и голосования депутатов Тернопольского областного совета во время сессионного заседания 22 октября 2008 г.

Также при потасовке между депутатами за трибуну был уничтожен микрофон, и даже возникло возгорание, после чего трибуну обесточили.