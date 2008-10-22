Действия БЮТ в Раде Ющенко назвал словом «демонтаж»

Блокирование фракцией Блока Юлии Тимошенко работы парламента направлено на демонтаж демократических преобразований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил сегодня глава государства Виктор ЮЩЕНКО во время общения с журналистами.

«Действия, которые сегодня осуществляет премьер-министр Украины и ее политическая сила, - это действия недемократического характера. Более того, я хочу сказать: то, что делается в парламенте под руководством политической силы БЮТ, – это ничто иное, как демонтаж демократических преобразований в Украине», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его удивляет такое поведение народных депутатов, потому что решения Верховной Рады в эти дни могут дать ответ по выходу из политического кризиса, а также стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране.

«На СНБО я обратился ко всем политическим силам: если мы хотим найти выход из политического кризиса, нам нужно дать возможность провести несколько заседаний Верховной Рады для того, чтобы снять ключевые вопросы, касающиеся дальнейших демократических шагов по нормализации ситуации», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что оснований для блокирования работы парламента сегодня нет.

Как сообщал УНИАН, члены фракции БЮТ второй день подряд блокировали трибуну, президиум и правительственную ложу в парламенте. “Бютовцы” настаивают на первоочередном рассмотрении в ВР антикризисных законопроектов, а не избирательных.

Заседания парламента начинались и из-за блокирования работы спустя некоторое время закрывались.

Сегодня, 22 октября, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ не поддержит законопроекты по финансированию досрочных выборов.