Ющенко назвал две возможные даты выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться либо 7, либо 14 декабря 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам перед помещением Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины, куда он прибыл на допрос.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной дате проведения досрочных парламентских выборов, В.ЮЩЕНКО отметил два возможных варианта.

Первый, по мнению В.ЮЩЕНКО, основывается на том, что ЦИК, окружные комиссии и правительство, при условии принятия Верховной Радой своевременного решения о финансировании выборов, будут способны обеспечить их проведение до 7 декабря.

Как заметил В.ЮЩЕНКО, второй вариант возможного развития ситуации основывается на вероятной оценке того, что в парламенте из-за блокирования депутатами от БЮТ будет затянуто время на внесение бюджетных изменений на 2008 год, где неотъемлемой частью является финансирование проведения выборов.

“Тогда этот вопрос (принятие решения о финансировании выборов – УНИАН) может быть отсрочен с сегодняшнего заседания ВР на завтрашнее, или, возможно, на пятницу», - допустил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что при таких условиях он даст поручение ЦИК, чтобы комиссия высказалась по поводу графику подготовки к проведению досрочных выборов.

«Если тот график позволит провести выборы 7 декабря – это один ответ. Если же этот график, в соответствии с положением закона, сделает это невозможным – тогда будет 14 декабря», - объяснил Президент.

Отвечая на вопрос журналистов, возможны ли более поздние сроки проведения досрочных парламентских выборов, В.ЮЩЕНКО отметил, что возможны, но нецелесообразны.

«Тогда работа парламента и правительства до 1 января 2009 года может не начаться. До начала следующего года мы должны иметь работоспособную Верховную Раду и работоспособное правительство», - подытожил Президент Украины.