Перспектива введения визового режима с Россией: Чубаров объяснил, почему без других шагов это "ничего не даст"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею введения визового режима с Россией.

"Я больше склоняюсь к этой идее. Хотя здесь есть вопросы. Я думаю, мы будем обсуждать, чтобы избежать каких-либо осложнений", - сказал Чубаров.

Политик отметил, что само по себе введение визового режима без других шагов по регулированию отношений со страной-агрессором «ничего не даст».

По его мнению, при введении визового режима, необходимо урегулировать и другие вопросы: «Скажем, о дипломатических отношениях, о форме наших взаимоотношений в рамках международных организаций. В частности, различных парламентских ассамблей».

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Разговоры об отмене безвизового режима с РФ в Украине активизировались с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. За такое решение также секретарь СНБО Александр Турчинов, по словам которого, еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с Россией и поручил Кабинету министров реализовать данное задание.

В то же время с 1 марта 2015 года Кабмин только запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией. Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.