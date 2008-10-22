Яценюк затаил обиду на Тимошенко?

В 12.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена встретиться с председателем Верховной Рады Украины и руководителями фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

В частности, он отметил, что до проведения заседания Согласительного совета разговаривал по телефону с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины. «Премьер-министр обратилась с просьбой о встрече с руководителями фракций, и такая встреча запланирована на 12 часов дня», - сказал спикер.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что по информации премьер-министра, правительство одобрило законопроект, касающийся минимизации последствий экономического кризиса. «Я ожидаю премьер-министра в стенах парламента, и мы будем иметь предметную дискуссию, поскольку пока еще этого законопроекта никто не видел», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, почему он не принимал участия в инициированных премьером переговорах о создании так называемой антикризисной коалиции в понедельник, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Это мне что-то напоминает, если бы председатель ВР созывал заседание Кабинета Министров без премьер-министра».