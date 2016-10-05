Народные депутаты рассказали о готовности изменить статус визовых отношений с Россией

Украинские нардепы готовы голосовать за обращение к Кабинету министров, который уполномочен принимать соответствующие решения, говорится в сюжете ТСН.

"Та безусловно за, ну что вы", - ответила на вопрос лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "Только визы, конечно", - не сомневается и руководитель фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

Прогнозируемо против выступил руководитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. "Мы против того, чтобы два миллиона наших граждан, которых сегодняшняя власть вытолкнула из страны и они ищут работу в России, остались без поддержки", - заявил он.

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Экс-руководитель Донецкой области Сергей Тарута предлагает развивать мысль дальше. "Тогда надо вводить военное положение. Тогда будет понятно. Если посмотреть по Киеву и по ресторанам, то я здесь войны не чувствую, тут все хорошо", - говорит он. Нардеп из "Народного фронта" Леонид Емец также говорил о военной составляющей – установлении контроля за людьми, которые пересекают государственную границу. "Это требование, фактически, военного положения. Мы понимаем, что чрезвычайно большое количество диверсантов каждый день пересекает украинскую границу", - говорит политик.

С этим не соглашается оппозиционерка Наталья Королевская. "Когда какому-то диверсанту нужно попасть в нашу страну – он себе три визы откроет и будет ходить по центральным улицам Киева", - считает она. Такие мотивы представителей "Оппоблока" взялся толковать Семен Семенченко. "Им, конечно, нужно поддерживать отношения. Я думаю, Бойко и Королевская это и делают. Только не надо себя ассоциировать с Украиной. Они живут в виртуальном мире, вводя в этот мир своих избирателей", - говорит он. А промедление с решением ввести визы объясняет обменом представителями власти безопасности страны на личные преференции в бизнесе.

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Эту мысль об отношениях с Россией развивает и нардеп Дмитрий Добродомов. "Я скажу больше, они, у меня такое впечатление, еще и улучшаются. В три с половиной раза увеличилась продажа российского пива на украинском рынке. 95% курящих, они должны понимать, что зажигая сигарету, они какую-то копейку отдают России", - утверждает он. "Почему летом 2014 года не был введен визовый режим? Потому что были надежды на то, что минский переговорный процесс наконец приведет к положительному результату. Но сегодня минский процесс в ступоре. Это тупик. И мы должны прибегать к жестким шагам", - добавляет представитель "Народного фронта" Виктория Сюмар. "Вместо нас с Россией говорит Париж, Лондон, Берлин, Вашингтон. Мы должны активно убеждать российскую сторону", - считает представитель "Оппоблока" Юрий Павленко.

А вот нардеп Владимир Парасюк уверен, что заявление Парубия еще не означает наличия в Верховной Раде достаточного количества голосов для принятия соответствующего решения. "Я думаю, что это будет, как и с судьями недавно: все за, а голосов не могли никак набрать. Оно затянется на два-три месяца", - прогнозирует он.