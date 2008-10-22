Гавриш: Ющенко назначит дату выборов, когда будет уверен

Президент Украины Виктор Ющенко издаст указ о назначении новой даты внеочередных парламентских выборов после принятия парламентом антикризисных законопроектов. Такое заявление сделал сегодня в эфире радио "Эра" первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш. "Пока парламент не примет соответствующих решений, президент не будет издавать новый указ", - сказал он.

С.Гавриш отметил, что В.Ющенко не издает указ с указанием даты выборов, чтоб "он (указ) не попал под действие украинских судов и не стал предметом политического рейдерства".

Первый заместитель секретаря СНБО отметил, что президент считает 14 декабря последним возможным сроком проведения выборов. "Если парламент не примет необходимые законопроекты - президент будет исходить из своих конституционных полномочий", - сказал С.Гавриш.