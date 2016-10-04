В Раде создано еще три межфракционных объединения

Об этом объявил на заседании парламента его председатель Андрей Парубий.

В частности, по его словам, создано межфракционное депутатское объединение "Наступление", "За сохранение жизни людей на дорогах" и "По содействию развитию сельских территорий".

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Кроме того, Парубий официально объявил о вчерашнем решении фракции "Блок Петра Порошенко" об избрании народных депутатов Сергея Березенко и Ирины Луценко заместителями председателя этой фракции.