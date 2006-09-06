Кушнарев: русский язык был бы государственным уже завтра...

Партия регионов при условии наличия в парламенте 300 депутатских мандатов не подписывала бы Универсал национального единства и на следующий же день проголосовала бы за изменения в Конституцию, касающиеся предоставлению русскому языку статуса второго государственного языка.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Евгений КУШНАРЕВ в эфире ночной программы «Подробности из первых уст» на телеканале «Интер» 5 сентября.

«Если бы у нас сегодня было бы триста голосов в парламенте, то завтра русский язык имел бы статус государственного, и мы никакие бы универсалы не подписывали. Но их у нас сегодня нет. Так что нам, извините, «дубасить по голове друг друга» или осознать, что страна находится в состоянии, из которого ее нужно выводить и заняться экономикой и социальными проблемами, а в этих вопросах - заключить временное перемирие?», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Народный депутат подчеркнул, что для Партии регионов вопрос конституционного равенства русского языка является стратегическим и программным. «Это положение утверждено съездом партии, как и положение о невступлении в НАТО, положения о ЕЭП и дружеских взаимоотношениях с Россией. Для нас это программные цели. Отменить эти пункты может только съезд партии. Универсал - документ, означающий шаги навстречу друг другу. Я бы назвал это пактом примирения, свидетельством понимания сторон, которые находились в состоянии жесточайшей борьбы, что надо из этой борьбы выходить», - пояснил он.

Е.КУШНАРЕВ называет Универсал «поиском формулы согласия, который открыл нам путь к формированию коалиционного правительства». «Если бы не было этого, то, скорее всего, мы бы сегодня готовились к повторным выборам. Не говорю, что это для нас, Партии регионов, плохо, но для страны в целом это было бы тяжелейшим испытанием, которое вряд ли бы изменило ситуацию к лучшему. Мы заложили основы для дальнейшего диалога, который начинается на уровне рабочих групп», - подчеркнул заместитель руководителя фракции Партии регионов.