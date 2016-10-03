Пока Москва не признает себя стороной конфликта на Донбассе, никакие договоренности работать не будут – Линкявичюс

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время конференции в Брюсселе.

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"В то время, когда Россия продолжает отвергать очевидное - что она является стороной конфликта, ключом разрешения конфликта, то очень трудно иметь какие-либо договоренности, будь то Минские, или другие - ничего не будет работать, когда мы будем иметь такого рода поведение. Это, с моей точки зрения, ключ (решения ситуации)", - убежден Линкявичюс.

При этом глава литовского МИД подчеркнул, что "Минск должен быть выполнен", ведь ничего другого нет.

"Это признали все стороны конфликта, и мы должны их соблюдать (достигнутых договоренностей). Мы должны читать не только буквы, но и дух этих договоренностей. Когда говорится, особенно русскими, что сначала должна быть децентрализация, а затем деэскалация, это выглядит цинично. Как мы можем принять любые решения, когда мы не видим улучшения ситуации в сфере безопасности?" - детализировал Линкявичюс.