Пока Москва не признает себя стороной конфликта на Донбассе, никакие договоренности работать не будут – Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что пока Россия не признает себя стороной конфликта на востоке Украины, никакие договоренности работать не будут.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время конференции в Брюсселе.
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"В то время, когда Россия продолжает отвергать очевидное - что она является стороной конфликта, ключом разрешения конфликта, то очень трудно иметь какие-либо договоренности, будь то Минские, или другие - ничего не будет работать, когда мы будем иметь такого рода поведение. Это, с моей точки зрения, ключ (решения ситуации)", - убежден Линкявичюс.
При этом глава литовского МИД подчеркнул, что "Минск должен быть выполнен", ведь ничего другого нет.
"Это признали все стороны конфликта, и мы должны их соблюдать (достигнутых договоренностей). Мы должны читать не только буквы, но и дух этих договоренностей. Когда говорится, особенно русскими, что сначала должна быть децентрализация, а затем деэскалация, это выглядит цинично. Как мы можем принять любые решения, когда мы не видим улучшения ситуации в сфере безопасности?" - детализировал Линкявичюс.