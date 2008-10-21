Тимошенко собирается «притормозить социальные аппетиты»

Кабинет министров намерен сократить социальные расходы в связи с финансовым кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания с представителями экономической и финансовой элит Украины.

«Мы предусматриваем, безусловно, все процедуры, которые позволят сократить те расходы, которые страна не может себе позволить. Это – достаточно оптимистические социальные расходы, которые мы планировали, на сегодняшний день придется немножко притормозить социальные аппетиты и поставить в режим достаточно существенной экономии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что правительство отказалось от подготовленных ранее 49 законопроектов, разработанных в рамках противодействия мировому финансовому кризису, учитывая нестабильную ситуацию в парламенте. «Мы решили все это свести в один законопроект, который вносит изменения в ряд законов одномонентно. И отдельно – только изменения и дополнения в бюджет», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что законопроект о противодействии финансовому кризису предполагает предоставление права Кабинету министров за счет привлеченных средств международных финансовых организаций капитализировать банки, упрощение процедур увеличения капитализации банка, а также ряд мер направленных на предотвращение возможного недополучения доходов в бюджет. Кроме того, законодательные инициативы правительства предполагают предоставление государственных гарантий на сохранение депозитных вкладов.