УСелДП требует, чтоб власть определила, кто должен спасать страну

Украинская селянская демократическая партия требует от руководства государства немедленно определиться – кто в Украине является персонально ответственным за выведение страны из экономического кризиса. Об этом заявил Председатель УСелДП, депутат Киеврады от блока Кличко Дмитрий Андриевский.

«Президент, премьер, лидеры оппозиции занимаются непонятным перетягиванием одеяла на фоне все более стремительного ухудшения экономического положения страны, - заявил Дмитрий Андриевский. – В конечном итоге, это приведет страну к катастрофе. К сожалению, мы являемся свидетелями ситуации, когда политические элиты не способны объединиться даже вокруг угроз экономической и политической независимости Украины».

По мнению Дмитрия Андриевского, для украинского народа не существенно, кто выведет страну из экономического кризиса. Сегодня необходимо перейти от популистских лозунгов к действенным шагам. «Нужны не политики-обещальщики, а экономисты-реформаторы, которые будут заботиться не о своем шатком президентском рейтинге, а о благосостоянии страны», - подытожил политик.