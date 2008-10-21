Регионал просит СБУ выделить ему охрану

Народный депутат, глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки фактов постаков в Грузию военной техники с нарушением норм украинского законодательства и норм международного права Валерий КОНОВАЛЮК обратился к и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с просьбой выделить ему охрану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, дальнейшее расследование дела о нарушениях при торговле оружием «лично» для него «становится вполне небезопасным».

«Я уже был вынужден принять меры и перевезти свою семью в безопасное место», - добавил В.КОНОВАЛЮК.

По его словам, он обращается к СБУ, чтобы была предоставлена охрана и обеспечена его безопасность.

Как подчеркнул В.КОНОВАЛЮК, не исключено, что давление на него связано с тем, что 27 октября планируется выездное заседание комиссии в Грузии и Южной Осетии, связанное с расследованием фактов нарушений при торговле оружием.

Кроме того, В.КОНОВАЛЮК через представителей СМИ пригласил в четверг генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО на заседание парламентской ВСК.

Он также подчеркнул, что «уже четвертый раз приглашает министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и главу «Укрспецэкспорта» Сергея БОНДАРЧУКА на заседание комиссии.