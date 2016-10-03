Гройсман об аресте журналиста Сущенко: Россия окончательно обрекла себя на изоляцию

Об этом глава правительства заявил на своей странице в Facebook.

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«Россия окончательно обрекла себя на изоляцию от цивилизованного мира. Обвинения в шпионаже, которые были выдвинуты Роману Сущенко, украинскому гражданину и корреспонденту Украинского национального информационного агентства «Укринформ» - очередное доказательство массовых и системных притеснений прав человека путем преследований, арестов и судов по сфабрикованным делам. Я лично осуждаю арест Романа Сущенко и призываю международное сообщество и международные правозащитные организации выступить в защиту украинского журналиста и всех других украинских граждан, которые стали политическими заключенными», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» на своем сайте заявило, что суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы.

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем.

Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа.

В распространенном заявлении задержание украинского журналиста названо «спланированной провокацией».

Тем временем ФСБ РФ объявила задержанного в Москве журналиста Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».