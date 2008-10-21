Минюст отказал в регистрации Социалистической партии регионов

Министерство юстиции Украины отказало в регистрации Социалистической партии регионов, сообщил УНИАН один из инициаторов создания партии, избранный на учредительном съезде ее председателем Петр ПЕТРИЧЕНКО.

По его словам, приказ министерства об отказе в регистрации подписан министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ. Министр ссылается на правовое заключение специалистов министерства, согласно которому регистрация партии с названием “Социалистическая партия регионов” была бы нарушением Закона Украины “Об объединении граждан”.

“Название партии не отвечает статье 12 закона, которой установлено, что… индивидуальное название объединения граждан является обязательным и должно быть существенно отличным от индивидуальных названий зарегистрированных в установленном порядке объединений граждан с таким же названием. Министерство не считает название “Социалистическая партия регионов” существенно отличным от зарегистрированных “Партия регионов” и “Социалистическая партия Украины” и видит в этом возможность нарушения избирательных прав граждан”, говорится в заключении.

Инициаторы создания партии, сказал П.ПЕТРИЧЕНКО, считают это решение министерства неправомерным, ссылаясь, в частности, на заключение Института языкознания им. Потебни, согласно которому название партии, предложенное для регистрации инициативной группой, не является тождественным названиям “Партия регионов” и “Социалистическая партия Украины”. Это заключение за подписью ученого секретаря Института И.СИНИЦЫ “было передано Минюсту, но проигнорировано министерством”, сообщил П.ПЕТРИЧЕНКО.

Как отметил П.ПЕТРИЧЕНКО, отказ министерства в регистрации партии ее активисты воспринимают как прямое нарушение избирательных прав украинских граждан.

По его словам, организации партии созданы во всех регионах Украины, собрано 11 тысяч подписей. Решение о создании партии было принято учредительным съездом еще 12 января этого года, что, по мнению П.ПЕТРИЧЕНКО, убедительно опровергает возможный тезис о создании партии “под досрочные парламентские выборы”.

“Как партия мы намерены занять нишу действительно “левой” политической силы, которая опирается на реальную поддержку избирателей, а не является технологическим проектом для обслуживания какой-то группы политиков. У нас есть команда, продуманная идеология, которая не будет ограничиваться декларативными лозунгами наподобие антиНАТО, притеснений русского языка и необходимости укрепления дружбы с Россией, а будет реализовывать идеологию социальной справедливости”, - сказал он.

“Наша партия создается не по указанию сверху, а по инициативе снизу, и, очевидно, это разрушает чьи-то планы. Очевидно, поэтому нам и отказывают в регистрации”, - заключает П.ПЕТРИЧЕНКО.

По его словам, инициаторы создания партии обжалуют решение Минюста в судебном порядке, подав 3 октября иск в Окружной административный суд г. Киева.