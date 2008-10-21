Ющенко заставили изменить решение «политические хулиганы»?

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО называет вынужденным шагом подписание Президентом Виктором ЮЩЕНКО указа о возобновлении работы Верховной Рады и перенесении даты внеочередных парламентских выборов с 7 на 14 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Это вынужденный шаг, который связан с тем, что политическое хулиганство БЮТ не позволило в штатном режиме готовиться стране к внеочередным выборам», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, попытка правительства Юлии ТИМОШЕНКО связать нецелесообразность проведения внеочередных выборов с финансовым кризисом свидетельствует о том, что Ю.ТИМОШЕНКО не сможет справиться ни с одним, ни с другим. Он отметил, что правительство до объявления внеочередных выборов ни разу не говорило о мировом финансовом кризисе.

«Премьер начала интенсивно ежедневно об этом говорить и принимать какие-то решения только после того, как были объявлены внеочередные парламентские выборы, что указывает на двойные стандарты», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ №952 «Об остановке действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года №911», которым были досрочно прекращены полномочия Верховной Рады Украины VI созыва и назначены внеочередные выборы.

Сегодня этот указ опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины», и он вступил в силу.