БЮТ заявляют, что 14 декабря выборов тоже не будет

Президент Виктор Ющенко возобновил работу Верховной Рады, которая была распущена его указом, на несколько дней для принятия антикризисных мероприятий, в частности, изменений в государственный бюджет на 2009 год. Он также заявил, что новая дата выборов - 14 декабря.

Выборы 14 декабря не состоятся. Такое бескомпромиссное заявление сделал в интервью «Немецкой волне» заместитель главы фракции БЮТ в парламенте Андрей Портнов. Бютовец сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины в понедельник постановил вообще отменить внеочередные выборы. В то же время Портнов отметил, что фракция БЮТ однозначно не согласна с президентским решением: «Считаем действия команды президента такими, которые направлены на последующее экономическое уничтожение Украины. Мы будем принимать все возможные законные меры, чтобы этот избирательный процесс не начался и 14 декабря». По словам Портнова, возможностей его политической силы достаточно, чтобы заблокировать, как он сказал, «этот антиконституционный процесс» путем обжалования президентских решений в судах.