БЮТ заявляют, что 14 декабря выборов тоже не будет
Обещают принимать все возможные меры
Президент Виктор Ющенко возобновил работу Верховной Рады, которая была распущена его указом, на несколько дней для принятия антикризисных мероприятий, в частности, изменений в государственный бюджет на 2009 год. Он также заявил, что новая дата выборов - 14 декабря.
Выборы 14 декабря не состоятся. Такое бескомпромиссное заявление сделал в интервью «Немецкой волне» заместитель главы фракции БЮТ в парламенте Андрей Портнов. Бютовец сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины в понедельник постановил вообще отменить внеочередные выборы. В то же время Портнов отметил, что фракция БЮТ однозначно не согласна с президентским решением: «Считаем действия команды президента такими, которые направлены на последующее экономическое уничтожение Украины. Мы будем принимать все возможные законные меры, чтобы этот избирательный процесс не начался и 14 декабря». По словам Портнова, возможностей его политической силы достаточно, чтобы заблокировать, как он сказал, «этот антиконституционный процесс» путем обжалования президентских решений в судах.