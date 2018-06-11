Неделя в цифрах

1 месяц Россия будет возглавлять Совет безопасности ООН, сообщают российские СМИ. Программа работы Совбеза на октябрь предусматривает около 20 заседаний.

2 месяца продления ареста – до 24 ноября - присудил Печерский районный суд для Александра Ефремова. Защитники экс-депутата намерены обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева.

2 гидроэлектростанции в Николаевской области (Константиновскую и Мигеевскую) планирует продать в ноябре Фонд государственного имущества Украины, сообщают в ведомстве.

3 новых иска против России на общую сумму 15 000 000 000 долларов направлены в Гаагу бывшими акционерами ЮКОСа, сообщают российские СМИ.

3 года административного надзора за сыном Мустафы Джемилева Хайсером установил российский суд на «тайном заседании», которое состоялось в середине сентября, сообщил адвокат НиколайПолозов.

9 лет одессит получал пенсию за своего умершего брата, сообщают украинские СМИ. В результате противоправных действий государству нанесен ущерб в размере около 160 000 гривен.

21 постановление об увольнении судей было принято Верховной Радой на внеочередном заседании. 12 постановлений, некоторые из которых ставились на голосование несколько раз, парламент принять не смог.

29,5 месяцев потребуется для капитального ремонта 31-километрового участка газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», сообщают в Кабмине. На эти цели будет выделено 1,4 млрд гривен.

35 человек в 4 областях Украины умерли от отравления суррогатом алкоголя, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Еще десятки людей остаются в больницах с подозрением на отравление некачественным алкоголем.

50% совокупного размера налогового долга перед государством обеспечивают государственные компании, сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

55 военнослужащих были отмечены государственными наградами за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Из них 21 – посмертно.

60 суток содержания под стражей присудил Шевченковский районный суд Днепра Александру Пугачеву, который обвиняется в убийстве двух полицейских.

75-годовщину трагедии Бабьего Яра почтили в Украине.

75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам: дети, студенты, пенсионеры, инвалиды, говорится в исследовании «Положение внутренне перемещенных лиц и их интеграция в принимающие общины».

80% россиян признают наличие экономического кризиса в стране, 25% уверены, что он будет продолжительным, еще 21% считают, что кризис продлится не менее 2 лет, говорится в исследовании «Левада-центра», сообщают российские СМИ.

86,6 га в Голосеевском районе Киева, незаконно переданных обслуживающей организации жилищного кооператива «Текстильщик» в 2007 году, будет возвращена столичной общине по инициативе Генеральной прокуратуры Украины, сообщают в ГПУ.

98% пострадавших от отравлений алкоголем погибают до госпитализации, то есть до начала оказания медицинской помощи, сообщают в Госпродпотребслужбе. На долю алкоголя приходится более 60% всех отравлений, которые завершаются летально.

100 человек связаны с катастрофой малайзийского «Боинга» рейса МН17, сообщал прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке, комментируя отчет Совместной международной группы по расследованию катастрофы самолета.

134 место из 138 занимает Украина по качеству автомобильных дорог в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF). В Украине дороги хуже, чем в Сьерра-Леоне, Мозамбике, Чаде и Иране.

150 лет исполнилось со дня рождения украинского историка и политика Михаила Грушевского.

213 человек стали жертвами нового наступления сирийской армии на удерживаемые повстанцами восточные районы Алеппо, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на правозащитников.

300 государственных предприятий, «о которых никто не знал», были выявлены Минэкономразвития в результате инвентаризации, сообщают в ведомстве.

700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня находятся в оккупированных районах Донбасса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

5 000 паломников-хасидов приехали в Умань Черкасской области для празднования 5777-го иудейского нового года Рош-ха-Шана, сообщают в ГУ Нацполиции в Черкасской области.

13 908 украинцев могут быть призваны на срочную службу в октябре-ноябре 2016 года. Об этом говорится в тексте соответствующего распоряжения правительства. Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7 908 человек, Национальную гвардию Украины - 5 000 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1 000 человек.

53 000 человек подписали контракт с Вооруженными Силами Украины с начала 2016 года, сообщают в Минобороны. Более 6 000 из них – офицеры.

60 000 семей обращаются за субсидиями еженедельно, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

85 000 гривен собрали волонтеры в ходе акции «Военное такси», сообщил основатель одного из крупнейших фондов помощи армии «Повернись живим» Виталий Дейнега в Facebook.

150 000 евро были изъяты оперативниками Нацполиции, СБУ и Одесской областной прокуратуры при обыске конвертационного центра в Одессе.

210 000 домов на Тайване остались без электричества из-за мощного тайфуна «Меги», сообщают иностранные СМИ. Тайфун стал для острова 17 по счету в этом году.

350 000 украинцев заплатят в 2016 году налог на недвижимость, сообщают в Государственной фискальной службе.

8 000 000 евро собрал по всей Европе благотворительный проект «Папа для Украины» в поддержку пострадавших от войны украинцев, сообщают в Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине. Отмечается, что Ватикан требует жесткого финансовогоконтроля за этой финансовой помощью.

75 000 000 евро кредита Львову согласовал Кабинет министров для решения проблемы с мусором, сообщают украинские СМИ.

200 000 000 долларов может получить Украина благодаря увеличению квот ЕС на экспорт агропродукции, отмечает вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

28 300 000 000 долларов «Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, говорится в ежегодном отчете «Нафтогаза» за 2015 год, опубликованном на сайте компании.

Маргарита Андреева