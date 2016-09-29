Порошенко поздравил украинскую общину Польши со 150-й годовщиной со дня рождения Грушевского

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Украинское общество Холмщины по случаю 150-й годовщины со дня рождения Михаила Грушевского.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, сегодня мир отмечает 150-ю годовщину со дня рождения великого украинца, символа украинской нации в XX веке Михаила Грушевского - ученого мирового уровня, творческое наследие которого поражает своим тематическим диапазоном, энциклопедичностью и фундаментальностью".

Читайте такжеПрезидент по случаю Дня Соборности наградил выдающихся украинцев, среди которых Вакарчук"В эти сентябрьские дни, когда все украинские общины проводят торжественные мероприятия по случаю юбилея Грушевского, позвольте мне искренне поблагодарить вас за самоотверженный и подвижнический труд, направленный на укрепление международного авторитета Украины, за неравнодушие к украинской истории и культуре, сохранение собственной идентичности и национальных традиций.

Пусть в ваших планах и в дальнейшем будет много амбициозных проектов, которые будут презентовать многообразие украинской культуры, способствовать духовному обогащению и сохранению исторической памяти украинцев на территории Польши.

Хочу пожелать всем представителям украинской общины Польши творческой энергии, вдохновения и успехов в дальнейшей работе", - говорится в поздравлении.

Как отмечается в сообщении, Грушевский - это эпоха украинского национально-государственного возрождения. Он был одним из первых украинских ученых, который не только исследовал историю Украины от древнейших времен, но и доказал право Украины на государственность.