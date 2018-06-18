Глоток смерти

Если в Украине и фиксируются случаи смертей, связанных с алкоголем, то это, скорее, результат разборок между собутыльниками или их же нездоровая бравада, позволяющая найти дополнительные «приключения», которые и заканчиваются летальным исходом. Но чтобы люди массово упивались до смерти – такое для нашей страны, пожалуй, в диковинку. Тем более, когда отравление происходит не просто бормотухой, смешанной в грязном помещении полуграмотными людьми, а суррогатом «высшего порядка», с добавлением в смертельную смесь промышленного метилового спирта – сильнейшего для человека яда.

На данный момент летальные случаи отравлений, причиной которых мог стать именно метил, зафиксированы в 4-х регионах Украины. По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по состоянию на вечер среды, 28 сентября, количество умерших от отравления суррогатом в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях составило 35 человек. Десятки людей с признаками отравления остаются в больницах.

Больше всего смертей – в Харьковской области. Да и первые случаи отравления были зафиксированы 22 сентября там же. 13 первых смертей расшевелили правоохранителей – была задержана владелица нескольких магазинов, в которых, по информации прокуратуры Харьковской области, и был приобретен смертельный напиток. «Задержанная со следствием не сотрудничает, отказывается объяснять, откуда товар», - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 57 случаев отравления суррогатами. 25 их них закончились смертью.

В то же время, в Донецкой области, в городе Лиман, из 9 случаев отравления алкоголем 5 завершились летально. Правоохранители задержали реализатора смертельного напитка, но женщина отказывается давать показания.

В Николаеве в период 21-24 сентября от алкоголя умерли 5 человек - погибли трое мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 52 лет, из них две супружеские пары. Все – жители микрорайона Терновка. По результатам судмедэкспертизы, в крови погибших обнаружен метанол.

По предварительной информации от правоохранителей, они употребляли водку, купленную в одном месте и якобы в заводской таре (однако, торговую марку, чтобы уберечь других граждан от смертоносной покупки, тем не менее, силовики почему-то не называют).

В среду, 28 сентября, также появилась информация о двух смертельных отравлениях в Луганской области (эти данные еще не подтверждены Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей). Правоохранителям удалось установить, что жители Рубежного через Интернет приобрели суррогатные алкогольные напитки, расфасованные в полиэтиленовые емкости по 10 литров.

Пока во всех этих историях продолжаются следственные действия, следователи не берутся утверждать, что все эти случаи связаны. Вместе с тем, трудно не заметить одно обстоятельство, объединяющее истории в Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской областях, - люди погибли от отравления метанолом.

К слову, 27 сентября прокуратура Харьковской области заявила, что установила вероятного производителя суррогата – некоего 27-летнего харьковчанина. Были также проведены обыски в местах предположительного изготовления суррогата и изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости. По словам первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Бежанова, прокуратура, ГФС и СБУ установили каналы поступления алкоголя, употребление которого повлекло за собой летальный исход. И этот суррогат был привезет в регион извне: «В настоящее время могу только сказать, что установлены каналы поставки некачественного спирта на территорию Харьковской области – из другой области».

Вместе с тем, задержать предположительного злоумышленника правоохранители пока не смогли – он скрылся и объявлен в розыск. Прокуратура также обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому.

Также правоохранители, помимо уже упоминаемой хозяйки сети магазинов в Харьковской области, задержали еще двоих предпринимателей, которые занимаются тем же бизнесом, но в других районах. Всем троим предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, которое повлекло тяжелые последствия). В магазинах, принадлежащих дельцам, были изъяты бутылки с этикетками, как минимум, 5-ти определенных марок алкоголя. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

По информации правоохранителей, суррогатный алкоголь продавался, в основном, на разлив – под видом водки и коньяка, что осложняет выяснение «географии» его возможного распространения. «Если предупреждать население, что у нас есть угроза, то следует говорить о любом алкоголе, который имеет сомнительное происхождение. Не о какой-то конкретной марке, а обо всем алкоголе, который продается в сомнительных местах», - подчеркнула сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Вместе с тем, в Главном управлении ГФС Украины в Харьковской области отметили, что в регионе смертельная смесь продавалась, в частности, в бутылках водки марки «Пшеничная».

УНИАН