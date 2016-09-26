Правозащитники сообщают о более 200 жертвах нового наступления на Алеппо (видео)

Об этом сообщает русская службе Би-би-си.

По оценке Сирийского центра мониторинга за правами человека, расположенного в Британии, с момента выхода правительства Башара Асада из режима прекращения огня число жертв в Алеппо достигло 213 человек. Только в воскресенье в городе погибли по меньшей мере 26 человек.

Читайте такжеЗаседание СБ ООН по Сирии: США, Европа и Украина осуждают действия России

Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Сирии постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в распространении лживой информации о ситуации в Сирии и назвала действия Москвы варварством.

В ответ российский представитель в ООН Виталий Чуркин обвинил США в нежелании содействовать соблюдению перемирия.