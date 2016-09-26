Правозащитники сообщают о более 200 жертвах нового наступления на Алеппо (видео)
По данным правозащитников, количество погибших с начала наступления сирийской армии на удерживаемые повстанцами восточные районы Алеппо достигло более чем 200 человек. Эта цифра может увеличиться в процессе разбора завалов и продолжения военных действий.
Об этом сообщает русская службе Би-би-си.
По оценке Сирийского центра мониторинга за правами человека, расположенного в Британии, с момента выхода правительства Башара Асада из режима прекращения огня число жертв в Алеппо достигло 213 человек. Только в воскресенье в городе погибли по меньшей мере 26 человек.
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Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Сирии постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в распространении лживой информации о ситуации в Сирии и назвала действия Москвы варварством.
В ответ российский представитель в ООН Виталий Чуркин обвинил США в нежелании содействовать соблюдению перемирия.